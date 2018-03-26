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Wintershall обнаружила запасы газа в районе Aasta Hansteen в Норвежском море


Газ / Компании

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Wintershall обнаружила запасы газа в размере от 7 до 19 миллиардов кубометров в районе месторождения Aasta Hansteen в северной части Норвежского моря, говорится в сообщении Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

Wintershall Norge (компания Wintershall) является оператором лицензионного участка 894, на котором была пробурена первая скважина глубиной 3819 метров. По результатам бурения обнаружены запасы газа и газового конденсата, которые, по предварительной оценке, могут составить от 7 до 19 миллиардов кубометров газа и от 1 до 3 миллионов кубометров газового конденсата.

"Владельцы лицензий оценят открытие вместе с другими потенциальными участками в этой области и примут решение о дальнейшей разработке", - говорится в сообщении NPD.

Месторождение Aasta Hansteen одно из крупнейших в Норвежском море. Оператором является Statoil Petroleum ASA с долей 51%, другими партнерами являются Wintershall Norge AS (24%) OMV Norge AS (15%) и ConocoPhillips Skandinavia AS (10%).

Wintershall - дочернее предприятие концерна BASF. В России Wintershall совместно с "Газпромом" разрабатывает первый, четвертый и пятый участки ачимовских залежей Уренгойского месторождения, Южно-Русское месторождение, владеет акциями оператора "Северного потока", участвует в проекте "Северный поток-2".

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