Чистая прибыль ФСК по МСФО в 2017 г выросла на 6,3%

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети") по МСФО в 2017 году выросла на 6,3%, до 72,7 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Скорректированная EBITDA выросла на 8,3%, до 126,4 миллиарда рублей. Выручка снизилась на 5,2% и составила 242,2 миллиарда рублей.

"Только в 2017 году мы добились снижения операционных расходов на 3,8 миллиарда рублей (2,4%) к прошлому году (в абсолютных величинах). Также были выполнены целевые показатели Стратегии развития электросетевого комплекса по сокращению удельных затрат к базовому 2012 году. Предварительно, ФСК ЕЭС FEES за пять лет снизила удельный CAPEX (капитальные затраты - ред.) на 30%, а удельный OPEX (операционные расходы - ред.) – на 46% при плановых 30%", - приводятся в сообщении компании слова председателя правления ФСК Андрея Мурова.

По его словам, достигнутые показатели в совокупности с рекордно низкой для компании долговой нагрузкой - соотношение долга к EBITDA на уровне 2 - позволяет ФСК спокойно работать над развитием сети, внедрением новых технологий и наращивать надежность электроснабжения потребителей.