Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2017 г снизилась на 43,5%

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2017 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 43,5% и составила 22,451 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании снизилась на 6,9% и составила 348,119 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 3,7%, до 104,038 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA "Русгидро" по РСБУ в 2017 году увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом, до 77,571 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. В четвертом квартале показатель EBITDA вырос на 14% и составил 17,516 миллиарда рублей.

"Русгидро" — одна из крупнейших российских электрогенерирующих компаний. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт. РФ принадлежит 60,56% акций компании.