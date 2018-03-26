"Русгидро" обсудит с кабмином учет свободного денежного потока при определении дивидендов

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Русгидро" до конца мая планирует обсудить с правительством РФ новый подход к дивидендной политике, который учитывал бы не только прибыль, но и свободный денежный поток, сообщил первый заместитель гендиректора компании Джордж Рижинашвили.

В ходе телефонной конференции аналитики напомнили, что ранее обсуждалось использование скорректированной чистой прибыли "Русгидро" в качестве дивидендной базы.

"Ввод в эксплуатацию ряда объектов на Дальнем Востоке, переоценки, с которыми сталкивается компания, безусловно, делают актуальной тематику утверждения новой дивидендной политики в разных степенях прогноза свободного денежного потока и чистой прибыли для того, чтобы прогноз по выплатам был более релевантным и мог бы учитываться аналитиками с меньшей степенью отклонений. Но как раз именно эту методику вместе с выплатами по результатам 2017 года мы планируем обсуждать на правительственном уровне вместе с менеджментом до конца мая этого года", - ответил Рижинашвили.

"Совершенно верно", - ответил он на вопрос, действительно ли компания планирует обсудить новую методику подхода к дивидендам, которая в том числе учитывает и свободный денежный поток, а не только показатели прибыли.