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"Прайм": Цены на моторное топливо продолжают уверенно расти


Компании / Нефть

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. По данным агентства ПРАЙМ, оптовые цены на моторное топливо с 19 по 23 марта значительно повысились. 

Оптовые партии бензина 95 Класс 5 подорожали на прошлой неделе на 706 руб./т – до 45 616 руб./т. Оптовые цены на бензин 92 Класс 5 выросли до 44 193 руб./т, что на 541 руб./т по сравнению с неделей ранее. 

Дизельное топливо зимнее Класс 5 меньше, чем на бензин в связи с сокращением спроса. Цена на этом вид топлива повысилась за указанный период на 379 руб./т, составив 45 687 руб./т.

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Цены на бензин

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