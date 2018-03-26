"Прайм": Цены на моторное топливо продолжают уверенно расти

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. По данным агентства ПРАЙМ, оптовые цены на моторное топливо с 19 по 23 марта значительно повысились.

Оптовые партии бензина 95 Класс 5 подорожали на прошлой неделе на 706 руб./т – до 45 616 руб./т. Оптовые цены на бензин 92 Класс 5 выросли до 44 193 руб./т, что на 541 руб./т по сравнению с неделей ранее.

Дизельное топливо зимнее Класс 5 меньше, чем на бензин в связи с сокращением спроса. Цена на этом вид топлива повысилась за указанный период на 379 руб./т, составив 45 687 руб./т.