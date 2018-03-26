Страны ЕС могут обсудить "Северный поток-2" в июне

ЛОНДОН, 26 мар - ПРАЙМ. Страны ЕС не обсуждали газопровод "Северный поток-2", но не исключено, что обсудят тему этого трубопровода на саммите Евросоюза в июне, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Вопрос газопровода "Северный поток-2" не поднимался на саммите ЕС", - сказала она, выступая в парламенте в понедельник.

"Мы попросили глав МИД стран ЕС посмотреть, какие вопросы в этой связи могут быть подняты на саммите в июне", - добавила Мэй.

Ранее главы парламентов Литвы, Латвии, Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства газопровода "Северный поток-2", отметив, что он является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро. Единственным акционером компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром" GAZP. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планировали 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.