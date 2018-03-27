"Новатэк" поставил в Индию первую партию сжиженного газа с проекта "Ямал СПГ"

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Дочка "Новатэка" NVTK - Novatek Gas and Power Asia Pte. Ltd. - поставила в Индию первую партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенного на заводе "Ямал СПГ", говорится в сообщении компании.

"ПAO "Новатэк" ... сообщает, что дочернее общество компании Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. поставило на рынок Индии первую (партию) СПГ, произведенную на проекте "Ямал СПГ", - сообщил "Новатэк".

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.