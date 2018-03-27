Руководство ГУП "Черноморнефтегаз" ушло в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - ПРАЙМ. Глава ГУП "Черноморнефтегаз" Борис Зимин, назначенный на этот пост в июле прошлого года, а также еще 4 топ-менеджера подали в отставку 23 марта.

"Да, действительно, 23 марта, генеральный директор Зимин Борис Алексеевич и его три заместителя и начальник УКСа подали в отставку", - сообщил министр топлива и энергетики полуострова Вадим Белик Белик.

И.о. главы "Черноморнефтегаза" назначен еще один заместитель председателя - Александр Кузнецов.

Зимин до назначения руководителем компании был вице-премьером правительства Крыма.