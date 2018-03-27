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"Газпром" и "Нафтогаз" провели переговоры, "Нафтогаз" отверг предложения


Газ / Компании
  • #Сотрудники компании "Нафтогаз"
    © AFP, Sergei Supinsky

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP и "Нафтогаз Украины" на прошлой неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа, российский концерн также уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзиту, сообщил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, состояли ли переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" по расторжению контрактов.

"Кроме того, "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту — апелляция по этому делу будет подана до конца марта", - отметил Медведев.

При этом, "Нафтогаз Украины" отказался от предложений "Газпрома" по внесению изменений в контракты на поставку и транзит газа или их расторжению, говорится в сообщении "Нафтогаза". "На встрече "Газпром" дал понять, что отказывается возобновлять поставки газа на Украину, как было предписано арбитражем Стокгольма в декабре 2017 года, и отказывается подтвердить, что выплатит 2,6 миллиарда долларов по решению суда в феврале. Оба решения суда окончательные и обязывающие для "Газпрома"", - говорится в сообщении.

"Вместо этого, позиция "Газпрома" заключалась в изменении или расторжении контрактов. Оба предложения противоречат решениям арбитража Стокгольма. "Нафтогаз" считает эту позицию неприемлемой, отверг предложения "Газпрома" по этому поводу", - уточняется в сообщении.

"Газпром" и "Нафтогаз" проведут следующий раунд переговоров в апреле, на котором обсудят пересмотр тарифа на транзит газа и продолжение транзита через Украину после 2019 года, говорится в сообщении "Нафтогаза".

"Стороны договорились провести следующий раунд переговоров в апреле, где, как ожидается, "Газпром" прокомментирует предложения по пересмотру тарифа на транзит газа и использованию украинской газотранспортной системы для транзита газа в ЕС после окончания срока действия контракта в 2019 году", - говорится в сообщении.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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