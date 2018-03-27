"Нафтогаз" отверг предложения "Газпрома" по изменению или расторжению газовых контрактов

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" отказался от предложений "Газпрома" GAZP по внесению изменений в контракты на поставку и транзит газа или их расторжению, говорится в сообщении "Нафтогаза".

"Газпром" и "Нафтогаз" на прошлой неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа.

"На встрече "Газпром" дал понять, что отказывается возобновлять поставки газа на Украину, как было предписано арбитражем Стокгольма в декабре 2017 года, и отказывается подтвердить, что выплатит 2,6 миллиарда долларов по решению суда в феврале. Оба решения суда окончательные и обязывающие для "Газпрома"", - говорится в сообщении.

"Вместо этого, позиция "Газпрома" заключалась в изменении или расторжении контрактов. Оба предложения противоречат решениям арбитража Стокгольма. "Нафтогаз" считает эту позицию неприемлемой, отверг предложения "Газпрома" по этому поводу", - уточняется в сообщении.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

В минувшую среду "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа.