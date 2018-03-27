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"Нафтогаз" назвал неприятным, но прогнозируемым решение ФРГ по "Северному потоку-2"


Газ / Компании

КИЕВ, 27 мар - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" назвал неприятным, но прогнозируемым решение Германии о выдаче последнего разрешения на строительство "Северного потока-2", следует из сообщения украинской компании во вторник.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии во вторник выдало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. В январе Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока-2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, компания получила все необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2" в Германии.

"Как и ожидалось, немецкие разрешительные органы выдали последнее разрешение на строительство "Северного потока-2" на территории Германии. ... Это неприятный, но прогнозируемый поступок. Противодействие он не останавливает. Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам - завершение реформы газового рынка. Борьба продолжается", - говорится в сообщении компании в соцсети Facebook FB.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы.

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Строительство "Северного потока-2"

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