Японская нефтегазовая Japex запустила новый СПГ-терминал на заводе в порту Сома

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Японская нефтегазовая компания Japan Petroleum Exploration (Japex) запустила новый терминал по сжижению природного газа (СПГ) на своем заводе в порту Сома, расположенном в префектуре Фукусима, сообщает компания.

"Новый комплекс состоит из резервуара для хранения СПГ мощностью 230 тысяч кубометром газа, который является одним из крупнейших в Японии, два места стоянки для судов неограниченного морского плавания и баржу для приема и транспортировки СПГ на внутренний рынок", - говорится в сообщении компании.

В Сомо Japex также занимается строительством газовой электростанции рядом с терминалом. Ожидается, что ее запуск состоится в 2020 году.

Japex занимается разведкой и добычей нефти и газа с 1955 года, а также поставками газа в основном на внутренний японский рынок. Помимо добычи в Японии, компания работает в Канаде, Индонезии и Ливии.