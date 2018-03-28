FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Pertamina выиграла тендер на разработку месторождения Мансури в Иране


Компании

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Индонезии выиграла тендер на разработку месторождения Мансури (Mansouri) в Иране, на которое также претендовал "Лукойл" LKOH, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководителя департамента Pertamina по разведке и добыче Сямсу Алам (Syamsu Alam).

"Контракт будет подписан в начале мая", - сообщил представитель компании.

Компания будет владеть 80% доли участия в месторождении, а оставшаяся доля будет принадлежать "местным партнерам" компании, сообщил Алам. При этом он добавил, что компания будет искать и других иностранных партнеров, чтобы разделить операционные риски.

Pertamina намерена увеличить добычу на Мансури до 250 тысяч баррелей нефти в день с нынешнего уровня в 60 тысяч баррелей в день за пять лет, сообщил представитель компании. Он не исключил, что нефть с месторождения может быть направлена в Индонезию.

В августе прошлого года СМИ сообщали, что Pertamina также готова взяться за разработку другого иранского месторождения Аб-Теймур (Ab-Teymor). В августе 2016 года Pertamina подписала с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) меморандум о взаимопонимании с целью предварительного изучения месторождений Аб-Теймур и Мансури.

При этом на оба иранские месторождения также претендовала российская компания "Лукойл". В середине февраля глава компании Вагит Алекперов сообщал, что "Лукойл" может подготовить предложения по двум блокам в Иране через 3-4 месяца. Он уточнил, что "Лукойл" продолжает переговоры с Ираном и по Аб-Теймуру, и по Мансури.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ