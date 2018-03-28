"Лукойл" получит 25% в совместном проекте с Eni в Мексике

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Доля российской компании "Лукойл" LKOH в проекте разработки нефтегазового месторождения в Мексике, тендер который был выигран накануне, составит 25%, а итальянской Eni - 75%, говорится в релизе Eni.

"Eni будет оператором проекта с 75%-ной долей в совместном предприятии, тогда как оставшиеся 25% будут принадлежать "Лукойлу"", - сообщила компания.

"Лукойл" и Eni во вторник выиграли тендер на участок углеводородов номер 28 на нефтяной провинции Куэнкас-дель-Сурэсте, на шельфе Мексиканского залива, предложив участие государства на уровне 65%, коэффициент добавленных инвестиций — 1,5 и платеж в размере 59,8 миллиона долларов.

Всего "Лукойл" подавал заявки по четырем участкам (номера 28, 30, 31 и 33), однако по остальным компании победить не удалось.

"Лукойл" уже является партнером Eni по трем блокам углеводородов в Мексике. Кроме того, в июне 2017 года LUKOIL International Upstream Holding стал победителем тендера по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива этой нефтяной провинции. "Лукойл" предложил долю роялти в размере 75%.