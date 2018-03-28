"Русснефть" снизила чистую прибыль по МСФО за 2017 г на 45%

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Русснефть" снизила чистую прибыль по МСФО за 2017 год на 45%, до 7,3 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка компании за отчетный период выросла при этом на 23% и составила 129,2 миллиарда рублей, а показатель EBITDA увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом, до 29,9 миллиарда рублей.

"Основной причиной увеличения выручки и EBITDA послужил значительный рост цен на нефть, а также рост добычи высокомаржинальной нефти до 34% от общего объема", - сообщает компания.

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Компания обладает активами в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Доказанные и вероятные запасы компании (категория 2P) превышают 200 миллионов тонн. Численность персонала "Русснефти" составляет около 10 тысяч человек.