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"Роснефть" в 2017 году нарастила сейсморазведку на шельфе РФ более чем на 40%


Компании / Нефть
  • # нефтедобыча

 

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN в 2017 году увеличила объем сейсморазведки на шельфе РФ более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом, следует из сообщения крупнейшей российской нефтяной компании.

"Роснефть" в 2017 году выполнила рекордный объем сейсморазведки на российском шельфе. На 11 лицензионных участках было проведено более 46 тысяч погонных километров сейсморазведочных работ методом 2D, что на 40% превышает показатели 2016 года", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что более 36,5 тысячи погонных километров сейсморазведочных работ методом 2D было выполнено на участках арктического шельфа, еще 9,7 тысячи погонных километров – на шельфе Дальнего Востока (Центрально-Татарский участок), где также были проведены сопутствующие геологоразведочные работы.

Для уточнения геологического строения перспективных объектов и планирования поискового бурения на восьми лицензионных участках арктического и дальневосточного шельфа в 2017 году выполнена сейсморазведка в объеме 5,8 тысячи погонных километров методом 3D, что превышает показатели прошлого года на 44%.

Также "Роснефть" в 2017 году организовала три полевые геологические экспедиции: на Сахалине, в Таймыро-Хатангском и Тимано-Печорском регионах. В ходе экспедиций специалисты собрали геологический материал для лабораторно-аналитических исследований, результаты которых будут учтены при обновлении региональных геологических моделей и лицензионных участков компании на шельфе Арктики и Дальнего Востока.

 

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