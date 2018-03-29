Австралийская Woodside завершила покупку доли Exxon в газовом месторождении

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Австралийская нефтегазовая компания Woodside Petroleum завершила сделку по покупке доли ExxonMobil в газовом австралийском месторождении "Скарборо" (Scarborough), говорится в сообщении Woodside.

Компания указывает, что увеличила свою долю в месторождении до 75%, купив у ExxonMobil ее долю в 50%. Оставшиеся 25% принадлежат горнодобывающей компании BHP. Стоимость сделки не указывается, но ранее сообщалось, что она оценивается в 744 миллиона долларов.

В феврале Woodside Petroleum сообщала о намерении привлечь 2,5 миллиарда австралийских долларов (около 2 миллиардов долларов США) с помощью допэмиссии акций для финансирования данной сделки. Предполагается, что покупка позволит Woodside увеличить свое присутствие на рынке сжиженного природного газа (СПГ), спрос на который, по ожиданиям компании, будет расти в ближайшие пять лет.

Woodside Petroleum - австралийская нефтегазовая компания. Акции компании, основанной в 1954 году, торгуются на бирже Австралии. Число сотрудников превышает 3 тысячи человек.