"Нафтогаз": Запасов газа в ПХГ Украины хватит, даже если снег будет лежать до лета

КИЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. Запасов газа в подземных хранилищах Украины хватит, даже если снег пролежит до лета, сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в четверг.

"Запасов газа хватит (в ПХГ 7,8 миллиардов кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла", - говорится в сообщении компании в четверг в Twitter.

В этом году март на Украине достаточно холодный, в основном с минусовой температурой. После недолгого потепления на Украине в четверг снова идет снег и похолодание.

Накануне "Укртрансгаз" сообщал, что объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 27 марта составил 7,836 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,68%.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

"Газпром" и "Нафтогаз" во вторник сообщили, что на прошлой неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз" о том, что будет оспаривать решение арбитража Стокгольма по иску по контракту на транзит газа. "Нафтогаз" сообщил, что не принял предложения "Газпрома" по внесению изменений в контракты или их расторжению. Следующий раунд переговоров компании проведут в апреле.