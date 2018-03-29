"Юнипро" и СО ЕС хотят обжаловать решение ФАС по Березовской ГРЭС

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Юнипро" и Системный оператор единой энергосистемы (СО ЕС) хотят обжаловать решение ФАС РФ по Березовской ГРЭС, сообщили компании.

В конце января ФАС признала "Юнипро" и СО ЕС нарушившими закон о защите конкуренции. Замглавы ведомства Виталий Королев уточнял, что размер штрафа за нарушение будет определен не раньше марта.

По данным ФАС, "Юнипро" в октябре 2015 года ввело в эксплуатацию третий энергоблок Березовской ГРЭС, и с потребителями электроэнергии были заключены договоры предоставления мощности (ДПМ). Однако в феврале 2016 года на этом блоке произошла авария и начался внеплановый ремонт. Поставки мощности прекратились, но "Юнипро" получало плату за нее в течение девяти месяцев — 950 миллионов рублей. Таким образом, потребители оплачивали мощность, которая не поставлялась, отмечали в ФАС. СО ЕС и "Юнипро" уже заявляли о своем несогласии с решением ФАС.

"28 марта 2018 года ПАО "Юнипро" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о признании недействительным и отмене решения ФАС России по Березовской ГРЭС. Компания надеется на то, что суд, в отличие от ФАС России, сможет избежать односторонней оценки фактов и проведет всестороннее и объективное исследование доказательств с учетом мнений всех заинтересованных лиц", - говорится в сообщении "Юнипро".

СО ЕЭС также не согласен решением ФАС о том, что компания ненадлежащим образом осуществляла мониторинг фактического эксплуатационного состояния генерирующего оборудования Березовской ГРЭС после аварии и не провела тестирование генерирующего оборудования. ФАС считает, что это привело к ущемлению интересов потребителей электрической энергии (мощности) оптового рынка электроэнергии и мощности во второй ценовой зоне. Компания отмечает, что ее действия полностью соответствовали регулированию, действовавшему в тот момент на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

"Подтверждаем - АО "СО ЕЭС" подано заявление о признании незаконным решения ФАС России от 8 февраля 2018 № 21/9602/18 в части нарушения АО "СО ЕЭС" ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", - сообщила РИА Новости пресс-служба "СО ЕЭС".