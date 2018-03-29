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В румынском Чернаводэ произошла авария на АЭС


Компании

КИШИНЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. В четверг утром произошла авария на атомной электростанции (АЭС) в городе Чернаводэ (Румыния), сообщают местные СМИ.

"АО Nuclearelectrica объявила, что второй реактор атомной электростанции в Чернаводэ автоматически отключился от национальной энергетической системы утром в четверг в результате возникновения неисправности в электрической системе процесса, не атомной", - передает агентство Mediafax.

Отмечается, что произошедшее событие не скажется отрицательно на персонале, населении и окружающей среде.

По сообщению оператора АЭС, компании S. N. Nuclearelectrica SA (SNN), остановка энергоблока вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность.

"Специалисты расследуют причину (отключения) и произведут необходимые ремонтные работы в соответствии с процедурами, характерными для атомной отрасли для таких ситуаций", - говорится в сообщении.

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