Швейцарская фирма уложит трубы подводной части газопровода между Эстонией и Финляндией

ТАЛЛИН, 29 мар - ПРАЙМ. Швейцарская компания Allseas займется укладкой труб на подводном участке газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, сообщила в четверг пресс-служба государственного газораспределительного и электросетевого предприятия Elering.

"Elering и финская государственная компания Baltic Connector OY в четверг заключили с Allseas договор о прокладке самой крупной, проходящей под дну моря части Balticconnector",- говорится в сообщении.

Изготовлением труб для морской части газопровода занимается греческая компания Corinth Pipeworks Pipe Industry SA. Наземную часть газопровода строит польская компания ILF Consulting Engineering Polska.

Balticconnector — первый газопровод между Эстонией и Финляндией, который объединит газовые сети двух стран. Длина газопровода составит 150 километров, из которых 80 километров пройдут по дну моря, 22 километра — по суше в Финляндии и 47 километров — по суше в Эстонии. Помимо этого, будут построены компрессорные станции по обе стороны Финского залива. Проект планируется завершить к 2020 году.

Газопровод должен позволить передавать между распределительными сетями Эстонии и Финляндии до 7,2 миллиона кубометров газа в сутки. Предполагается, что проект повысит надежность и безопасность энергоснабжения во всем регионе. Стоимость проекта составляет почти 300 миллионов евро, из которых ЕС выделил 206 миллионов.