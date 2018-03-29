Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в 2017 году выросла на 14,7%

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Татнефть" TATN по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2017 году выросла на 14,7% по сравнению с показателем за 2016 год и составила 123,139 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

При этом выручка компании от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности в 2017 году составили 681,2 миллиарда рублей, показав рост на 17,4%.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" - госхолдинг "Связьинвестнефтехим" - владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".