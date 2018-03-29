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Правление "Газпрома" будет предлагать дивиденды-2017 на уровне прошлого года


Газ / Компании

МИНСК, 29 мар - ПРАЙМ. Правление "Газпрома" GAZP будет предлагать совету директоров сохранить дивиденды за 2017 год на уровне прошлого года, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.

"Дивиденды будут такими же, как и в прошлом году - такое предложение менеджмент будет формировать, а согласятся с этим акционеры или нет, это решение общего собрания акционеров", - сказал Круглов, отвечая на вопрос, какой уровень дивидендов за 2017 год будет предлагать правление "Газпрома".

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в конце июня одобрили дивиденды по итогам 2016 года на уровне 8,04 рубля на акцию, что на 1,9% больше выплат по итогам 2015 года. Всего на выплату дивидендов направлено 190,327 миллиарда рублей. Это составляет 20% чистой прибыли "Газпрома" по МСФО за 2016 год.

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