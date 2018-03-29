"Газпром" отразит в отчетности-2017 резерв на выплату $2,6 млрд по решению суда Стокгольма

МИНСК, 29 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP отразит в финансовой отчетности за 2017 год резерв на выплату "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма, прибыль компании снизится, но убытка не будет, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.

"В отчете эти цифры будут отражены. Это значит, что прибыль будет меньше... Убыток мы не покажем", - сказал Круглов, отвечая на вопрос, будет ли отражен в отчетности компании за 2017 год резерв на выплаты "Нафтогазу" в размере 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма.

"Газпром" опубликует отчетность по РСБУ за 2017 год 30 марта, отчетность по МСФО будет опубликована в конце апреля.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

В среду 21 марта "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа.