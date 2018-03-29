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"Нафтогаз" подал иск о взыскании с "Укртрансгаза" около $200 млн


Газ / Компании

КИЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" подал иск на свою дочернюю компанию "Укртрансгаз", которым просил суд взыскать с "дочки" 5,187 миллиардов гривен (196 миллионов долларов по текущему официальному курсу) за поставленный газ для технологических нужд ГТС, говорится в решении Хозяйственного суда Киева.

"Публичное акционерное общество "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (далее - истец) обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к публичному акционерному обществу "Укртрансгаз" (далее - ответчик) о взыскании задолженности в размере 5,187 миллиардов гривен по договору № 1701001564-ВТВ о закупке природного газа", - говорится в решении суда об открытии судопроизводства, которое обнародовано на сайте единого государственного реестра судебных решений.

В документе говорится, что суд решил принять исковое заявление "Нафтогаза" к рассмотрению и открыть производство по делу. Подготовительное заседание назначено на 3 апреля.

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