Новак: Инвестиции в ТЭК выросли в 2017 г, ОПЕК+ обеспечила доппоступления в бюджет

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в ТЭК РФ составил в 2017 году 3,5 триллиона рублей, что почти на 10% больше, чем в предыдущие годы, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Несмотря на сложные внешние вызовы, незаконные санкции, сложности с финансированием, мы видели, что у нас и в 2017 году был рост инвестиций. Общий объем инвестиций составил 3,5 триллиона рублей (в год - ред.) во все отрасли топливно-энергетического комплекса, что почти на 10% больше, чем в предыдущие годы", - сказал Новак.

Он также подчеркнул в ходе встречи, что соглашение ОПЕК+ сыграло позитивную роль не только в балансировке рынка, но и в дополнительных поступлениях валютной выручки в РФ. "Если брать нефтяную отрасль, объемы добычи нефти составили 546,8 миллиона тонн. Это всего на 0,1 процента меньше, чем в 2016 году. В первую очередь это связано, конечно же, с исполнением соглашения между странами ОПЕК и не ОПЕК в целях балансировки рынка и стабилизации положения на мировых рынках. Тем не менее я хотел бы отметить, Владимир Владимирович, что это решение, которое было и Вами поддержано, действительно, сыграло позитивную роль не только в балансировке рынка, но и в дополнительных поступлениях валютной выручки в Российскую Федерацию", - сказал Новак.

Он отметил, что при цене на нефть в 54,7 доллара за баррель в 2017 году бюджет РФ получил дополнительно около 1,2 триллиона рублей, компании получили около 500 миллиардов рублей. "Общая экспортная выручка была выше примерно на 31 миллиард рублей именно по нефти и по газу в результате более высоких цен. Это позитивно повлияло, в том числе и на инвестиционные программы, на стабилизацию положения наших компаний и бюджетную составляющую", - сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Следующее заседание профильных министров всех 24 стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, состоится 22 июня в Вене. В ноябре 2017 года министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что оно может быть использовано для корректировки договоренностей, если этого потребует ситуация на рынке. Эта же мысль содержалась в совместном заявлении стран ОПЕК+ по итогам общего заседания, прошедшего в ноябре.