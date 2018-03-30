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"Лукойлу" для возмещения запасов нужно за 10 лет прирастить 1,3 млрд т условного топлива


Компании

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. "Лукойлу" LKOH необходимо за десять лет прирастить 1,3 миллиарда тонн условного топлива для 100-процентного возмещения доказанных запасов углеводородов, сообщил в интервью агентству "Прайм" глава нефтяной компании Вагит Алекперов.

"Мы ориентировочно рассматриваем, что за десятилетие нам необходимо прирастить 1,3 миллиарда тонн условного топлива, на эти цифры мы ориентируемся", - ответил он на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе Алекперов сообщал, что компания ставит себе задачу достичь как минимум 100-процентного возмещения доказанных запасов за десять лет. Доказанные запасы углеводородов "Лукойла" на конец 2017 года составили 16 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.

 

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