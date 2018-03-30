Минприроды ожидает летом документы на экологическое разрешение для "Северного потока-2

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 AG летом подготовит и внесет в Росприроднадзор пакет документов для получения разрешений на строительство российской части газопровода "Северный поток-2", ожидает глава Минприроды РФ Сергей Донской.

"В принципе, еще не только экологические, у нас еще и строительные документы не все готовы. Плюс ко всему, необходимо получить экологическое разрешение на подводную часть и так далее. Ориентировочно летом они должны уже подготовить и внести в Росприроднадзор документы", - сказал Донской журналистам.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром" GAZP. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии 27 марта выдало разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне страны. Ранее, в январе, Горное ведомство Штральзунда разрешило строительство и эксплуатацию морского участка газопровода в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, компания Nord Stream 2 AG получила все необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2" в Германии.

После получения последнего разрешения от Германии компания-оператор отметила, что процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании - идут по графику. Nord Stream 2 AG ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы и начать строительство газопровода в 2018 году.