"Транснефть" заплатила за 25% в терминале Усть-Луга 38 млрд рублей

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. "Транснефть" заплатила за 25% нефтепродуктового терминала в Усть-Луге 38,16 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО за 2017 год.

"В декабре 2017 года группа приобрела доли 25% в уставных капиталах АО "Усть-Луга Ойл" и Sandmark Operations Limited на общую сумму 38,16 миллиарда рублей", - отмечает компания.

В отчете уточняется, что АО "Усть-Луга Ойл" и Sandmark Operations Limited представляют собой единый бизнес по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга. "Усть-Луга Ойл" является владельцем производственного комплекса и мощностей по перевалке нефтепродуктов и осуществляет операционную деятельность, а Sandmark Operations Limited выступает в качестве контрагента по контрактам с клиентами и осуществляет их сопровождение, получая агентскую комиссию.