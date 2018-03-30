Индийская GAIL получила первую партию СПГ из США

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Индийская государственная нефтегазовая компания GAIL ранее в пятницу получила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из США, заявил в своем аккаунте в Twitter министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан.

"Dabhol (терминал в Западной Индии - ред.) сегодня стал новым энергетическим пунктом в Индии вместе с прибытием первой партии СПГ из США", - говорится в сообщении.

Всего индийская компания заключила два долгосрочных контракта на покупку в общей сложности 5,8 миллиона тонн СПГ США в год. В рамках этих контрактов GAIL будет платить за СПГ из США около 2 миллиардов долларов в год.

"Прибытие первой партии СПГ из США открывает новую главу в укреплении энергетических отношений между Индией и США", - написал министр. Он отметил, что 30 марта 2018 года запомнится как важная дата в истории энергетического сектора Индии.