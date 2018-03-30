МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. "Транснефть" получила в собственность все акции "КТК Компани" и "КТК Инвестментс Компани", говорится в пояснениях к отчету "Транснефти" по РСБУ за 2017 год.

"В марте 2018 года "Транснефть" получила в собственность 100% акций "КТК Компани" и "КТК Инвестментс Компани". Передача указанных акций осуществлена в счет оплаты Российской Федерацией… дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций "Транснефти", - говорится в материалах.

В ноябре 2017 года внеочередное собрание акционеров "Транснефти" приняло решение об увлечении уставного капитала "Транснефти" на 125,72 тысячи рублей путем допразмещения по закрытой подписке 125,72 тысячи обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Цена размещения дополнительных акций – 278,28 тысячи рублей за одну акцию. Форма оплаты размещаемых акций была избрана в виде получения в собственность 10 тысяч обыкновенных акций "КТК Компани" и 10 тысяч обыкновенный акций "КТК Инвестментс Компани". "Транснефть" начала размещение допэмиссии в размере 125,72 тысячи обыкновенных акций 12 января 2018 года.

В феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин распорядился внести в капитал "Транснефти" акции компаний, владеющих долями в КТК. Тогда же сообщалось, что после размещения обыкновенных акций может быть осуществлен допвыпуск привилегированных акций "Транснефти" при сохранении госдоли в компании не менее 75% плюс одна акция.

Уставный капитал "Транснефти" разделен на 1,555 миллиона привилегированных и 5,569 миллиона обыкновенных акций. Контрольный пакет акций "Транснефти" (78% уставного капитала) принадлежит государству и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные акции (21,9% уставного капитала) находятся у частных владельцев.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана и Каспия с российским побережьем Черного моря. Крупнейшими акционерами КТК являются Российская Федерация ("Транснефть" - 24%, "КТК Компани" - 7%), Казахстан (20,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%).