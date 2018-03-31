Путин примет участие в закладке фундамента сооружаемой АЭС "Аккую" в Турции

АНКАРА, 31 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 3-4 апреля посетит Анкару с визитом, в ходе которого будет проведен Совет сотрудничества высшего уровня (ССВУ) РФ-Турция, пройдет закладка фундамента сооружаемой Росатомом в Турции АЭС "Аккую", а также состоится саммит РФ-Турция-Иран по Сирии, сообщила пресс-служба турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

"Седьмое заседание российско-турецкого ССВУ пройдет в Анкаре 3 апреля под председательством Путина и Эрдогана. В ходе заседания будут всесторонне рассмотрены двусторонние отношения, региональные и международные проблемы. В рамках визита Путина будет проведена закладка АЭС "Аккую". Трехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов РФ, Турции и Ирана пройдет в Анкаре 4 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также планируется двустронняя встреча Эрдогана с президентом Ирана Хасаном Роухани.