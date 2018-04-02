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Япония в феврале нарастила закупку нефти из России в 2 раза по сравнению с январем


Компании / Нефть
  • #Бочки
    © fotolia.com, tanawatpontchour

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Импорт нефти из России в Японию в феврале вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем и снизился при этом на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до уровня 956,7 тысячи килолитров, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии в статистическом отчете.

В январе текущего года показатель импорта нефти из России в Японию находился на отметке в 465,6 тысячи килолитров, а в феврале прошлого года - на уровне 1,27 миллиона килолитров.

Закупки нефти марки Sokol при этом выросли почти в два раза в месячном выражении и составили 223 тысячи килолитров по сравнению со 112 тысячами килолитров в январе. Поставки нефти марки ESPO увеличились на 34% и составили 355 тысяч килолитров. Также в феврале было закуплено в 4,5 раза больше нефти марки Sakhalin - 379 тысяч килолитров.

В целом же министерство отмечает общее снижение закупок нефти Японией в феврале на 21%. Снижение продолжается третий месяц подряд.

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