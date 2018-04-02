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Добыча нефти в РФ в марте снизилась на 278 тыс баррелей в сутки к октябрю 2016 г


Компании / Нефть

МОСКВА, 2 апр ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти в РФ в марте 2018 года снизилась в годовом выражении на 0,7% - до 10,969 миллиона баррелей в день, при этом к октябрю 2016 года (отправная точка отсчета в сделке ОПЕК+) этот показатель сократился на 278 тысяч баррелей в сутки, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), которые приводит агентство Блумберг.

В месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в марте выросла на 0,1%, отмечает агентство.

Среднесуточный экспорт нефти из России в марте снизился на 1,3% в месячном выражении и составил 5,366 миллиона баррелей в сутки.

Добыча природного газа в РФ, по данным ЦДУ ТЭК, в марте выросла на 14,1% в годовом выражении - до 65,675 миллиарда кубометров.

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Сокращение добычи нефти

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