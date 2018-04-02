Новак: РФ в марте выполнила сделку ОПЕК+ на 93,4% из-за колебаний добычи

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. РФ в марте выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 93,4% из-за колебаний добычи жидких углеводородов и остается полностью приверженной достижению баланса на нефтяном рынке, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Россия в марте достигла уровня сокращения добычи в 93,4%. Колебания добычи жидких углеводородов в марте вызваны высоким спросом на газ, а также сезонными факторами внутреннего рынка", - сказал Новак.

"Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке", - отметил министр.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.