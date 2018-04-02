МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов владеет 3,46% акций компании, говорится в опубликованном списке аффилированных лиц компании.

Согласно публиковавшейся ранее компанией информации, Конов владел акциями "Сибура" через компанию "Капитал М". Точное число принадлежащих ему акций не приводилось.

"Сибур Холдинг" является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией. Совладельцу "Новатэка" NVTK Леониду Михельсону принадлежат 48,5% акций "Сибура", из которых 14,4% акций переданы в доверительное управление Газпромбанку. Оставшиеся 34,08% акций Михельсону принадлежат через ООО "Траст".

Также в числе акционеров ПАО "Сибур Холдинга" Геннадий Тимченко (17%), заместитель председателя правления "Сибур Холдинга" Кирилл Шамалов (3,9%), действующий и бывший менеджмент компании (10,6%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).