Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2017 году упала в 4 раза

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" GAZP по РСБУ в 2017 году упала в 4,1 раза по сравнению с 2016 годом и составила 100,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) выросла на 9,6%, до 4,3 триллиона рублей.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.