"Газпром" в январе-марте увеличил добычу на 5,4%

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP, по предварительным результатам, в январе-марте увеличил добычу газа на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 133,8 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

При этом только в марте "Газпром" добыл 46,5 миллиарда кубометров, что на 20,5% выше показателя уровня добычи марта 2017 года. Более того, данный показатель стал максимальным для этого месяца за последние 6 лет.

"За первые три месяца года компания нарастила добычу газа до 133,8 миллиарда кубометров — увеличение на 5,4% по сравнению с январем-мартом 2017 года. ... В марте добыто 46,5 миллиарда кубометров — максимум для этого месяца за последние шесть лет. Это не только на 20,5% (на 7,9 миллиарда кубометров) больше, чем в марте 2017 года, но и выше добычи "Газпрома" в январе и феврале текущего года (45,6 миллиарда кубометров и 41,6 миллиарда кубометров соответственно)", - говорится в сообщении.

При этом, за отчетный период компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 54,4 миллиарда кубометров, при этом в марте был установлен абсолютный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье за месяц - 19,6 миллиарда кубометров. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"В период с 1 января по 31 марта 2018 года "Газпром" поставил в страны дальнего зарубежья 54,4 миллиарда кубометров газа. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 3,3 миллиарда кубометров или 6,6%", - говорится в сообщении.

"Газпром" установил абсолютный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье за месяц - в марте 2018 года экспортировано 19,6 миллиарда кубометров. Следует отметить, что максимальный показатель месячного экспорта достигнут в весенний, а не в зимний период. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2017 года (19,1 миллиарда кубометров)", - отмечается также в сообщении.

По итогам первого квартала 2018 года значительный прирост показали, например, Германия - на 12,2%, Франция - на 11,1%, Австрия - на 83,5%, Нидерланды - на 127%, Финляндия - на 15,5%, Греция - на 36,4%.