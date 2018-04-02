"Газпром" заложил акции Nord Stream 2 AG по обязательствам на 90 млрд руб

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP заложил GLAS Trustees Limited акции компании-оператора проекта "Северный поток-2" - Nord Stream 2 AG - по обязательствам Nord Stream 2 AG на сумму почти 90 миллиардов рублей, говорится в отчетности "Газпрома" по РСБУ за 2017 год.

"В августе 2017 года общество передало в залог компании "Глас Трастис Лимитед" акции компании Nord Stream 2 AG сроком до декабря 2038 года в обеспечение обязательств Nord Stream 2 AG по соглашению проектного финансирования. Сумма обеспечения на 31 декабря 2017 года составила 89,698 миллиарда рублей", - говорится в отчете.

Единственным акционером компании-оператора проекта строительства газопровода "Северный поток-2" - Nord Stream 2 AG - является "Газпром".