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Нефть марки WTI дешевеет более чем на 3% на данных о добыче в РФ и геополитике


Компании / Нефть

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, нефть марки WTI дешевеет более чем на 3% на данных по добыче сырья в России, а также геополитической напряженности, связанной с обострением торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.59 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,09% - до 67,87 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 2,79% - до 63,13 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов понедельника нефть этой марки дешевела более чем на 3% - до 62,97 доллара за баррель.

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