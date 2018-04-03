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СМИ: СEFC сохраняет надежду купить долю в "Роснефти"


Компании

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Сделку по покупке китайской CEFC доли в "Роснефти" ROSN решено довести до конца, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Консорциум суверенного фонда Катара QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%.

Однако закрытие сделки оказалось под вопросом после того, как в марте стало известно о проблемах CEFC. Согласно данным СМИ, компания столкнулась со сложностями при привлечении кредита для оплаты пакета акций "Роснефти", а ее глава Е Цзяньмин находится на родине под следствием по подозрению в экономических преступлениях.

Как отмечает газета, срок, до которого CEFC должна была перечислить катарскому инвестфонду QIA и трейдеру Glencore 20% от суммы сделки по покупке 14,16% акций "Роснефти", истек 31 марта.

Сделка еще не сорвана, говорят два собеседника "Ведомостей", близких к разным ее участникам. По словам одного из них, "несколько дней назад в Китае на самом высоком уровне было принято решение продолжить и закрыть сделку". Близкий к другой стороне сделки собеседник утверждает, что "все участники процесса приняли решение довести сделку до конца".

Участники сделки договорились продлить срок внесения первой части платежа еще на 10 дней, утверждают оба собеседника. Один из них уточняет, что с высокой долей вероятности CEFC не уложится и в этот срок. Второй – что продавцы готовы ждать и дольше, но сколько, не уточняет. При этом Glencore и QIA уже нашли другого перспективного покупателя на случай, если продать пакет 14,16% "Роснефти" китайцам не удастся, говорит еще один собеседник издания, близкий к одной из этих компаний.

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