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Baker Hughes может продать бизнес по производству газовых датчиков за $900 млн


Газ / Компании

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Нефтесервисная компания Baker Hughes, подконтрольная многопрофильной компании General Electric (Baker Hughes, a GE company, BHGE), рассматривает возможность продажи своего подразделения по производству оборудования для обнаружения и учета расхода газа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, стоимость данного бизнеса компании может составлять около 900 миллионов долларов. Указанное подразделение производит газовые датчики и системы газового мониторинга для промышленных предприятий - производителей нефтехимической продукции и электрогенераторов. В этой связи, как указывают источники, интерес к покупке могут проявить компании, специализирующиеся на производстве аналогичного оборудования.

Мировые нефтесервисные компании стараются сосредоточиться на ключевом бизнесе и продают непрофильные активы в попытке восстановиться после сильного падения цен на нефть, которые достигли своего минимума в январе 2016 года, а затем начали постепенное восстановление.

Baker Hughes, a GE company (BHGE) является одной из крупнейших мировых нефтесервисных компаний, образована в июле 2017 года путем слияния Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric). Крупнейшим акционером компании является General Electric с долей в 62,5%. Компания работает более чем в 120 странах мира.

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