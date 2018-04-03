Инвесторам следует готовиться к новому буму на рынке СПГ

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рынок сжиженного природного газа (СПГ) может оказаться единственным перспективным для инвестиций в отрасли углеводородного топлива, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

На прошлой неделе Лоренцо Симонелли, глава крупной нефтесервисной компании Baker Hughes, которая принадлежит GE, с оптимизмом отозвался о долгосрочных перспективах рынка СПГ. В то время как общий спрос на углеводородное топливо замедлился, спрос на СПГ до 2040 года будет расти на 4-5% в год, полагает Симонелли. В отрасли, по его словам, были удивлены быстрым ростом спроса на СПГ в прошлом году, особенно в Китае, и в Baker Hughes при этом ожидают более ограниченного предложения на рынке к 2022 году.

Предложение на рынке СПГ уже было ограниченным шесть-семь лет назад, когда спот-цены на СПГ в Азии были в три раза выше текущих. Затем крупные проекты, в том числе по морской добыче в Австралии, Катаре и России, привели к тому, что прогнозируемое предложение превысило растущий спрос. Работа над частично завершенными проектами была приостановлена, а некоторые действующие производители СПГ вынуждены были изменить условия контрактов в пользу покупателей. Другие покупатели предпочли не заключать контракты на 15-20 лет, завязанные на нефтяных ценах. Теперь сроки контрактов составляют примерно треть от указанных выше с возможностью их продления.

Такая ситуация является проблематичной для тех, кто хочет привлечь инвестиции в новый проект стоимостью несколько миллиардов долларов. Аналитики HSBC отметили, что в 2016 и 2017 году дополнительные мощности по производству СПГ составили лишь 12 млн тонн в год, примерно половину показателя с 2009 по 2014 год, и не были достаточны для удовлетворения прогнозируемого спроса. Потребление СПГ только в прошлом году выросло на 27 млн тонн.

Одним из решений в этом случае может стать готовность банков к взятию на себя более высоких рисков и финансированию проектов, для которых законтрактована лишь половина от ожидаемого объема продаж, а не 70% и более, как это происходило ранее. Или же инвесторам фондового рынка придется взять на себя более высокие риски. В частности, такую ситуацию можно наблюдать в США, где инвесторы вкладывают большие объемы средств в объекты по экспорту сланцевого газа после ошеломляющего успеха компании Cheniere Energy. И, наконец, третьим способом реализации проектов, по мнению аналитиков HSBC, могут стать инвестиции самих нефтесервисных компаний, таких как Baker Hughes.

Однако с учетом того, что одобрение и осуществление проекта на рынке СПГ занимает достаточно продолжительное время, рынок сам может предложить решение проблемы в виде более ограниченного предложения в результате недостатка новых производственных мощностей. Высокие спот-цены на СПГ, таким образом, спровоцируют новую волну инвестиций, что в конце концов приведет к последующему резкому падению котировок.

Таким образом рынок СПГ, который продолжительное время считался спокойным по сравнению с нефтяным, с каждым годом все больше напоминает последний – как в лучших, так и худших его проявлениях.