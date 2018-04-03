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РФ в апреле намерена полностью выполнить сделку ОПЕК+


Компании / Нефть

АНКАРА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия по итогам апреля рассчитывает достигнуть снижения добычи нефти в соответствии со своими обязательствами по соглашению ОПЕК+, первые дни месяца показывают, что исполнение идёт в полном объёме, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

В понедельник Новак сообщал, что РФ в марте выполнила сделку по сокращению добычи нефти на 93,4%, в том числе из-за сезонных факторов, однако остается полностью приверженной достижению баланса на нефтяном рынке.

"В целом мы сейчас уже видим в первые дни апреля, что у нас исполняется в полном объёме соглашение, то есть мы нацелены на продолжение реализации достигнутых договорённостей. Поэтому думаю, что мы будем реализовывать до достижения конкретных целей наши договоренности", - сообщил Новак.

"Когда я говорю, что мы будем исполнять свои обязательства, это значит, 300 тысяч баррелей", - ответил он на вопрос, будет ли 100-процентный уровень выполнения сделки.

По соглашению ОПЕК+ Россия должна была постепенно сокращать добычу нефти с января 2017 года и после марта прошлого года выйти на плановый показатель сокращения в 300 тысяч баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. Начиная с апреля 2017 года Россия следовала соглашению, всегда сокращая добычу более чем на 300 тысяч баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

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Сокращение добычи нефти

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