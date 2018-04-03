Новак: ОПЕК+ будет учитывать добычу нефти в США при принятии решения о судьбе сделки

АНКАРА, 3 апр - ПРАЙМ. Страны соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) будут учитывать добычу нефти в США при принятии решения о целесообразности продления сделки, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сейчас есть разные оценки времени достижения баланса на рынке, некоторые говорят и оценивают ситуацию, что уже в конце второго квартала может быть достижение баланса, может быть, в третьем, или четвертом квартале", - напомнил он. РФ в апреле намерена полностью выполнить сделку ОПЕК+

"Посмотрим, как сейчас будет развиваться ситуация по спросу на рынке на нефть, на нефтепродукты, как будут развиваться экономики. Безусловно, мы будем смотреть и предложения на рынок и в США, и в странах ОПЕК и не ОПЕК. Потому что тоже ситуация разная, как вы видите, в той же Венесуэле идет падение добычи", - ответил Новак на вопрос, имеет ли смысл продлевать венскую сделку, исходя из текущей динамики снижения и восполнения запасов со стороны США.

В марте глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил РИА Новости, что странам-участницам соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ важно тщательно проанализировать реальную необходимость выхода из венских договоренностей в 2019 году, поскольку рост добычи сланцевой нефти в США очень сильный. Он отмечал, что всем участником сделки нужно учитывать этот факт, а так же значительный рост добычи нефти со стороны Бразилии, Канады, Норвегии.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.