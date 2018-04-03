"Транснефть" приостановила переговоры с "Суммой" о покупке доли в НМТП

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. "Транснефть" приостановила переговоры с группой "Сумма" о покупке доли в Новороссийском морском торговом порте, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). Группа "Сумма" ведет переговоры с "Транснефтью" о продаже своего пакета акций в порту.

"Да, приостановили", - сообщил Демин.

Акции НМТП на торгах Московской биржи на этой новости к 16.59 мск падали на 1,77% - до 7,505 рубля. "Префы" "Транснефти" умеренно снижались — на 0,42%. При этом индекс Мосбиржи рос на 0,13%.

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.