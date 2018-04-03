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Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС "Аккую"


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АНКАРА, 3 апр - ПРАЙМ. Дан старт официальному началу строительства АЭС "Аккую". В режиме видеоконференции в церемонии приняли участие президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно межправсоглашению, не менее 51% акций будут принадлежать компаниям из РФ, 49% - могут быть проданы внешним инвесторам.

АЭС "Аккую" является первым в мире проектом АЭС, который реализуется по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"), в результате этого РФ построит станцию, будет ею владеть и эксплуатировать.

По словам турецкого президента, АЭС "Аккую" покроет 10% потребностей Турции в электроэнергии.

"Эта станция, она будет обеспечивать на 10% потребность в электроэнергии в нашей стране. Это чистая энергия, она обеспечит нашу энергетическую безопасность и сыграет важную роль в борьбе с изменением климата", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии открытия.

Предполагается, что АЭС начнет работать в 2023 году.

 

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