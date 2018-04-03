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Миллер: Укладка первой нитки "Турецкого потока" завершится в первой декаде мая


Газ / Компании

АНКАРА, 3 апр - ПРАЙМ. Укладка первой нитки газопровода "Турецкий поток" завершится в первой декаде мая, сообщил журналистам глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер.

"Все идёт по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 километров. Это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки, построено 827 километров и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остаётся построить приемный терминал и вторую нитку, так что все идёт по плану", - сказал Миллер журналистам. 

"Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" 7 мая 2017 года. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

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Газопровод "Турецкий поток"

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