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Путин: Сотрудничество РФ и Турции в энергетике приобрело стратегических характер


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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Турции в энергетической сфере приобрело подлинно стратегический характер, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подлинно стратегический характер российско-турецкое партнерство приобрело в энергетической сфере. Сегодня нашими странами сделан важный шаг в углублении сотрудничества в атомной энергетике", - сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, которое проходит в Анкаре под председательством президентов РФ и Турции.

Он напомнил о запуске начала строительства АЭС "Аккую". "Рассчитываем, что "Росатом" и турецкие партнеры сумеют обеспечить запуск первого энергоблока в 2023 году - к 100-летней годовщине создания Турецкой Республики", - сказал Путин.

По его словам, Россия также является крупнейшим поставщиком природного газа турецкой экономики. "Успешно реализуется проект газопровода "Турецкий поток", завершены работы по морскому участку", - сказал Путин.

 

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