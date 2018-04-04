КТК в 2018 г планирует принять в систему 13 млн тонн нефти с месторождения Кашаган

АСТАНА, 4 апр - ПРАЙМ. "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) в 2018 г планирует принять в систему порядка 13 миллионов тонн нефти с месторождения Кашаган, сообщил в среду глава компании Николай Горбань.

"В 2018 году консорциум планирует прокачать по своей трубопроводной системе 67 миллионов тонн. Предполагается, что порядка 60 миллионов (тонн) будет добыто в Казахстане и порядка 7 миллионов (тонн) мы рассчитываем получить от российских производителей", - сказал Горбань журналистам на пресс-конференции в Астане.

По его словам, "планируется почти двукратное увеличение приема нефти с Кашагана до...13 миллионов (тонн). "В прошлом году мы приняли 7,4 миллиона (тонн)", - отметил Горбань.