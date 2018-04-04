FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

КТК в 2018 г планирует принять в систему 13 млн тонн нефти с месторождения Кашаган


Компании / Нефть

АСТАНА, 4 апр - ПРАЙМ. "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) в 2018 г планирует принять в систему порядка 13 миллионов тонн нефти с месторождения Кашаган, сообщил в среду глава компании Николай Горбань.

"В 2018 году консорциум планирует прокачать по своей трубопроводной системе 67 миллионов тонн. Предполагается, что порядка 60 миллионов (тонн) будет добыто в Казахстане и порядка 7 миллионов (тонн) мы рассчитываем получить от российских производителей", - сказал Горбань журналистам на пресс-конференции в Астане.

По его словам, "планируется почти двукратное увеличение приема нефти с Кашагана до...13 миллионов (тонн). "В прошлом году мы приняли 7,4 миллиона (тонн)", - отметил Горбань.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ